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17:23, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая тайно вышла замуж

Телеведущая Ирена Понарошку тайно вышла замуж за финансиста

Кадр: Vogue Russia / Youtube

Известная российская телеведущая Ирена Понарошку вышла замуж. Об этом сообщается в аккаунте журнала «ОК!» в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Избранником телеведущей стал финансист Руслан Годизов. Отмечается, что пара поженилась тайно.

О помолвке телеведущей стало известно 14 августа. В своем Instagram-аккаунте Понарошку опубликовала несколько фотографий, на которых было видно помолвочное кольцо.

Этот брак стал вторым для ведущей. С 2010 по 2020 год она была замужем за музыкантом Александром Листом, известным как DJ List. У пары есть сыновья Серафим и Теодор. Инициатором развода стала Понарошку. Позднее она призналась, что пыталась спасти отношения, но ей этого не удалось.

Ирена Понарошку — бывший виджей канала MTV. Она также работала на каналах Europa Plus TV, СТС и ТВ-3, вела рубрику «Телеканал СПА» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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    Олег Давыдов
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