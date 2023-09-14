Российская сеть re:Store сменила название

Продававшая технику Apple в России сеть re:Store сменила название и ассортимент

Один из крупнейших продавцов техники Apple в России re:Store сменил название и расширил ассортимент выпускаемой продукции. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление торговой сети.

Теперь сеть будет называться restore: и торговать фенами, «умными» аксессуарами для животных, микроскопами. В обновленный ассортимент также войдет продукция ведущих мировых брендов в категориях товаров для дома, спорта, отдыха, игр, музыки и развлечений. Перенос двоеточия в конце названия символизирует переход магазинов из монобрендового в мультибрендовый формат, уточнили в компании.

Кроме того, в сети значительно расширят пространство новых магазинов. Точки будут открывать на площади 150-200 квадратных метров вместо нынешних 100. Обновление также затронет оформление витрин магазинов и формат выкладки товаров. Вышеуказанные изменения отражают изменения в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании компании, заключили в restore:.

Ретейлером владеет компания Inventive Retail Group (IRG). В марте 2022 года американская корпорация Apple прекратила прямые поставки и ограничила работу Apple Pay и ряда других сервисов на территории России. На этом фоне суммарная выручка IRG по итогам прошлого года сократилась со 120 миллиардов рублей до 71 миллиарда. В настоящее время в группу входят семь розничных сетей — restore:, Samsung, «Мир Ккубиков», Streat Beat, Hiker, UNOde50 и «Румиком» (продавец Xiaomi).