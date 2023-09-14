На популярном курорте Египта акула укусила девушку за плечо

Ahram Online: один из пляжей Дахаба закрыли после нападения акулы на девушку

Один из пляжей популярного египетского курорта Дахаб на Красном море закрыли после нападения акулы на девушку. Об этом сообщает Ahram Online.

Источник уточняет, что с такой инициативой выступило Министерство окружающей среды Египта 13 сентября после того, как хищник укусил египтянку за плечо.

По данным издания, министерство не предоставило никаких подробностей относительно точного места происшествия или характера травм пострадавшей, однако подтвердило, что ей была оказана немедленная медицинская помощь.

В социальных сетях сообщается, что инцидент произошел на пляже Лагуна. По неподтвержденным данным, в результате укуса акулы девушка потеряла левую руку.

Известно, что министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад (Yasmine Fouad) дала указание сформировать комитет для оценки ситуации и расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Первая атака хищника произошла 4 сентября. Тогда был поврежден задний левый баллон катамарана, из-за чего судно полностью погрузилось под воду.

