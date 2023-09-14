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12:20, 14 сентября 2023Путешествия

На популярном курорте Египта акула укусила девушку за плечо

Ahram Online: один из пляжей Дахаба закрыли после нападения акулы на девушку

Фото: Karen Zhang / Unsplash

Один из пляжей популярного египетского курорта Дахаб на Красном море закрыли после нападения акулы на девушку. Об этом сообщает Ahram Online.

Источник уточняет, что с такой инициативой выступило Министерство окружающей среды Египта 13 сентября после того, как хищник укусил египтянку за плечо.

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По данным издания, министерство не предоставило никаких подробностей относительно точного места происшествия или характера травм пострадавшей, однако подтвердило, что ей была оказана немедленная медицинская помощь.

В социальных сетях сообщается, что инцидент произошел на пляже Лагуна. По неподтвержденным данным, в результате укуса акулы девушка потеряла левую руку.

Известно, что министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад (Yasmine Fouad) дала указание сформировать комитет для оценки ситуации и расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Первая атака хищника произошла 4 сентября. Тогда был поврежден задний левый баллон катамарана, из-за чего судно полностью погрузилось под воду.

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    Марина Черняк
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