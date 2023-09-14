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19:59, 14 сентября 2023Бывший СССР

Политолог заявил о намерении Латвии избавиться от «русского балласта»

Политолог Суздальцев заявил о попытке Латвии избавиться от «русского балласта»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Своим предложением запретить изучение русского языка в школах в качестве иностранного Министерство образования Латвии пытается заставить русскоязычное население покинуть территорию республики. Об этом заявил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает РИА Новости.

По его мнению, предложение латвийских властей, стремящихся избавиться от «русского балласта», является очередной попыткой ущемления и дискриминации русскоязычного населения. Он также отметил, что основной целью Риги в отношении русских является намерение «окончательно загнать в гетто и заставить их уехать самих».

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«Есть ненависть к России. Это национализм этнический, они им заражены, они им болеют. То есть они будут уничтожать собственную страну, чтобы там не жили русские», — добавил Суздальцев. Политолог подчеркнул, что с подобным отношением сталкиваются и россияне, уехавшие в Латвию на фоне спецоперации. Как считает эксперт, граждане республики им не рады, однако «какое-то время будут терпеть» их из-за антироссийской позиции.

Ранее стало известно, что Министерство образования Латвии предложило запретить преподавание русского языка в школах в качестве второго иностранного. Соответствующие поправки в законодательство страны были вынесены на общественное обсуждение.

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    Георгий Нестеров
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