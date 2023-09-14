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17:42, 14 сентября 2023Путешествия

Сотрудники аэропорта обворовали чемоданы туристов и попали на видео

Daily Mail: сотрудники аэропорта Майами обворовали туристов и пошли под суд

Два сотрудника международного аэропорта Майами обворовали чемоданы туристов и пошли под суд. Незаконные действия офицеров службы безопасности попали на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что 33-летний Лабарриус Уильямс (Labarrius Williams) и 20-летний Хосуэ Гонсалес (Josue Gonzalez) вместе работали на контрольно-пропускном пункте и должны были осматривать чемоданы. На записи видно, как Уильямс роется в корзине с личными вещами туриста, а затем отходит. Вслед за ним Гонсалес кладет руку в корзину, достает что-то и засовывает в карман.

По информации полиции, в тот момент они похитили из бумажника одного из пассажиров 600 долларов (57 тысяч рублей). В настоящее время мужчины находятся под арестом.

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    Зарина Дзагоева
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