Сотрудники аэропорта обворовали чемоданы туристов и попали на видео

Daily Mail: сотрудники аэропорта Майами обворовали туристов и пошли под суд

Два сотрудника международного аэропорта Майами обворовали чемоданы туристов и пошли под суд. Незаконные действия офицеров службы безопасности попали на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что 33-летний Лабарриус Уильямс (Labarrius Williams) и 20-летний Хосуэ Гонсалес (Josue Gonzalez) вместе работали на контрольно-пропускном пункте и должны были осматривать чемоданы. На записи видно, как Уильямс роется в корзине с личными вещами туриста, а затем отходит. Вслед за ним Гонсалес кладет руку в корзину, достает что-то и засовывает в карман.

По информации полиции, в тот момент они похитили из бумажника одного из пассажиров 600 долларов (57 тысяч рублей). В настоящее время мужчины находятся под арестом.