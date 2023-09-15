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10:54, 15 сентября 2023Путешествия

Финляндия запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Yle: власти Финляндии планируют запретить въезд авто с номерами России в страну

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Власти Финляндии планируют запретить въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщило издание Yle.

Скандинавская страна собирается следовать общей линии Евросоюза в вопросе пропуска машин с номерами РФ. По данным портала, с таким заявлением министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступит в пятницу, 15 сентября.

Как выяснили журналисты, водители не смогут попасть в Финляндию на авто с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. При этом у правила будут исключения, о которых станет известно позже. В материале не уточняется, с какого момента начнет действовать запрет.

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Ранее в Финляндии заявляли, что личные автомобили с российскими номерами по-прежнему смогут въезжать на территорию страны.

10 сентября Европейский союз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позже Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российский туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.

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    Мария Борисова
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