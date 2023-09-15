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19:24, 15 сентября 2023Бывший СССР

На Украине назвали бессмысленным продолжение контрнаступления ВСУ

Политолог Карасев: контрнаступление ВСУ идет экономно из-за его бессмысленности

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не привело к желаемым результатам и идет экономно из-за его бессмысленности. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат», — сказал он.

Карасев назвал контрнаступление ВСУ действиями не оперативно-стратегического, а тактического характера. «Если они не дали за месяц, — все, не будет больше», — заключил политолог.

Ранее бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Он также назвал председателя комитета начальников штабов США генерала Марк Милли «политической марионеткой» и «мошенником».

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    Алевтина Запольская
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