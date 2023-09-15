На Украине назвали бессмысленным продолжение контрнаступления ВСУ

Политолог Карасев: контрнаступление ВСУ идет экономно из-за его бессмысленности

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не привело к желаемым результатам и идет экономно из-за его бессмысленности. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат», — сказал он.

Карасев назвал контрнаступление ВСУ действиями не оперативно-стратегического, а тактического характера. «Если они не дали за месяц, — все, не будет больше», — заключил политолог.

Ранее бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Он также назвал председателя комитета начальников штабов США генерала Марк Милли «политической марионеткой» и «мошенником».