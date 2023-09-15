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17:43, 15 сентября 2023Силовые структуры

В СК завели дело из-за провалившегося в яму с горячей водой ребенка

В Ханты-Мансийском округе завели дело из-за получившего ожоги ребенка

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении работника городского хозяйства города Пыть-Ях. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 сентября восьмилетний ребенок провалился в яму с горячей водой и получил ожоги нижних конечностей. Провал образовался из-за коммунальной аварии в микрорайоне «Пионерский». Подозреваемый, будучи ответственным за организацию производственных процессов, не дал подчиненным указания установить ограждения возле места прорыва теплосетей.

В СКР завели уголовное дело по статье 238 («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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    Владимир Седов
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