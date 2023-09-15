Журналист из США Никсон осудил решение Киева отправить ВСУ на минные поля

Американский журналист Гарланд Никсон прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Никсон назвал худшим правительство президента Украины Владимира Зеленского, поскольку власти отправили солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) на минные поля.

«Нет никакого чертового украинского правительства. <…> Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда?" Это не правительство», — осудил он решение Киева.

Журналист обвинил Зеленского в продаже Украины крупным западным корпорациям — например, Blackrock и Goldman Sachs. По его мнению, экономические эксперименты в республике, которые проводит Запад, перенесут и на почву США.

Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации со словами: «Если дойдешь, свободен». На опубликованном видео, найденном в украинском блиндаже, военные ВСУ под прицелами автоматов гонят в поле безоружных людей в форме Российской армии.