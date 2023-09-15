Власти США обвинили в разжигании ядерной войны

Newsweek: политика США на Украине провоцирует мировую ядерную войну

Внешняя политика США по поддержке Украины провоцирует напряженность между сверхдержавами, которая может привести к мировой ядерной войне. О подобной угрозе заявил профессор политологии Северо-Восточного университета в Бостоне Макс Абрамс, сообщает американское издание Newsweek.

«[США] отбросили всяческую осторожность. [Президент США Джо ]Байден продолжает соглашаться на поставку Вооруженным силам Украины вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО Patriot до танков Abrams, кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS», — напомнил он, заявив, что Вашингтон не прекратит поставки Украине ровно до того момента, пока «не почувствует ядерный взрыв над своей головой».

Вместе с тем Абрамс отметил, что считает подобный подход для современной архитектуры международной безопасности очень радикальным, опасным и дестабилизирующим.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что Вашингтон приблизился к решению о передаче Украине дальнобойных ракет осенью. По данным издания, президенту США Джо Байдену предстоит лишь одобрить это решение.

