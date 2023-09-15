В МИД заявили о заговоре вокруг темы переговоров России и Украины

Глава МИД России Лавров заявил о заговоре вокруг темы переговоров Москвы и Киева

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вокруг темы переговоров Москвы и Киева возникает заговор. Министра цитирует РИА Новости.

«Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — сообщил министр иностранных дел России во время посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.

Кроме того, Лавров напомнил, что за последнее время было выдвинуто достаточно много гуманитарных и посреднических инициатив.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в готовности Киева вести переговоры с Москвой в случае, если она выступит с подобным предложением. Он также пообещал, что США поддержат Украину и присоединятся к переговорам.