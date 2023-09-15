Путин рассказал о роли евреев в российском обществе

Президент Путин: евреи вносят весомый вклад в российское общество

Евреи вносят весомый вклад в жизнь российского общества. О роли евреев в России рассказал президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю праздника Рош ха-Шана. Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российские евреи ведут активную просветительскую деятельность, а также участвуют в сохранении культурного многообразия страны.

«Российские евреи (...) способствуют межнациональному согласию в обществе. Желаю вам здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо России», — подытожил российский лидер.

Рош ха-Шан — иудейский Новый год. В этом году праздник выпал на 15-17 сентября.