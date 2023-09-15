Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 15 сентября 2023Россия

Путин рассказал о роли евреев в российском обществе

Президент Путин: евреи вносят весомый вклад в российское общество

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Евреи вносят весомый вклад в жизнь российского общества. О роли евреев в России рассказал президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю праздника Рош ха-Шана. Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российские евреи ведут активную просветительскую деятельность, а также участвуют в сохранении культурного многообразия страны.

«Российские евреи (...) способствуют межнациональному согласию в обществе. Желаю вам здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо России», — подытожил российский лидер.

Рош ха-Шан — иудейский Новый год. В этом году праздник выпал на 15-17 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ыну в Комсомольске-на-Амуре показали полет истребителя Су-35

    Американские генералы прибыли в Армению

    В Москве IT-специалиста заподозрили в сливе данных о российских беспилотниках

    Шойгу призвал улучшить боевые возможности Ка-52М

    У выборов в Словакии нашли связь с поддержкой Украины Западом

    Российские банки приготовились отменить скидки по ипотеке

    На Украине пришли с обысками к депутату Верховной Рады

    ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

    Жителей Подмосковья предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

    Появились карды изнутри поврежденного взрывом газа жилого дома в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости