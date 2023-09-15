Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:26, 15 сентября 2023Путешествия

Темнокожая пассажирка разлучила семью в самолете и получила поддержку в сети

Пассажирка отказалась уступать место в первом классе и получила поддержку в сети

Кадр: @kaaayysss

Темнокожая пассажирка самолета отказалась уступать место в первом классе семье с ребенком и получила поддержку в сети. Об этом сообщает The Daily Dot.

По информации издания, блогерша по имени Кайла (Kayla) пожаловалась подписчикам в соцсетях на стюардессу, которая попросила ее отдать место в первом классе ребенку. Девушка отказалась пересаживаться в эконом, из-за чего семья оказалась разлучена во время полета.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

«Вы думаете, я заплачу за место в первом классе, а потом просто позволю вам занять его, потому что вы не позаботились о покупке одинаковых билетов для своей семьи?» — задалась вопросом Кайла.

Подписчики блогерши встали на ее сторону и раскритиковали попутчиков путешественницы. «Даже просто просить об этом нагло», «Я бы вел себя так, словно ничего не слышал», «Однажды женщина попросила меня пересесть, потому что ее дочери нравится место у окна. Я сказал, что мне оно тоже нравится», — отметили юзеры.

Ранее пассажир, летевший из Европы в Азию на борту Boeing 787, отказался уступить место матери с младенцем и прослыл грубияном. В результате бортпроводники нашли два свободных места в первых рядах лайнера и пересадили пассажиров туда.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Названа цель визита Суровикина в Алжир

    Штукатурка с потолка общежития в Петербурге обрушилась на студентку

    Вор в законе Гия Свердловский урегулировал конфликт уральских коммерсантов

    В США показали предсерийный дрон-заправщик Stingray

    Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

    В США высказались о свободе Киева в вопросе выбора целей для ударов

    Находящегося в розыске россиянина задержали с арсеналом оружия

    Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео

    Врач перечислил способы предотвращения появления оскомины на зубах

    Все ближайшие концерты Игоря Николаева отменены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости