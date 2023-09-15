Темнокожая пассажирка разлучила семью в самолете и получила поддержку в сети

Пассажирка отказалась уступать место в первом классе и получила поддержку в сети

Темнокожая пассажирка самолета отказалась уступать место в первом классе семье с ребенком и получила поддержку в сети. Об этом сообщает The Daily Dot.

По информации издания, блогерша по имени Кайла (Kayla) пожаловалась подписчикам в соцсетях на стюардессу, которая попросила ее отдать место в первом классе ребенку. Девушка отказалась пересаживаться в эконом, из-за чего семья оказалась разлучена во время полета.

«Вы думаете, я заплачу за место в первом классе, а потом просто позволю вам занять его, потому что вы не позаботились о покупке одинаковых билетов для своей семьи?» — задалась вопросом Кайла.

Подписчики блогерши встали на ее сторону и раскритиковали попутчиков путешественницы. «Даже просто просить об этом нагло», «Я бы вел себя так, словно ничего не слышал», «Однажды женщина попросила меня пересесть, потому что ее дочери нравится место у окна. Я сказал, что мне оно тоже нравится», — отметили юзеры.

Ранее пассажир, летевший из Европы в Азию на борту Boeing 787, отказался уступить место матери с младенцем и прослыл грубияном. В результате бортпроводники нашли два свободных места в первых рядах лайнера и пересадили пассажиров туда.