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10:32, 16 сентября 2023Спорт

Стало известно о новых санкциях в отношении фигуристки Дробязко

Бывших литовских фигуристов Дробязко и Ванагаса не пустят на ЧЕ-2024 в Каунасе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В отношении бывших литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса ввели новые санкции. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис, слова которого приводит Respublika.lt.

Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы, который пройдет в Каунасе в январе 2024 года. «Федерация очень четко выразила свою позицию — никаких двусмысленностей в отношении Украины», — заявил Ясутис, добавив, что никто не может отрицать вклад пары в историю.

15 сентября стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России.

21 июня сообщалось, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. В ответ фигуристка заявила, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Ванагасом они пять раз представляли страну на Олимпийских играх. На счету пары — две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.

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