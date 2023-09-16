США предупредили о тяжелом положении в случае большой войны

Atlantic: США останутся без оружия и поддержки союзников в случае большой войны

В случае крупного конфликта Соединенные Штаты в скором времени окажутся без оружия, пишет американский журнал The Atlantic.

Как отмечается в материале, американская армия лишится боеприпасов за несколько недель. «А по некоторым критически важным категориям — менее чем за неделю», — добавляют авторы. Также, по их мнению, Вашингтону не стоит рассчитывать на военную помощь со стороны союзников.