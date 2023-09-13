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08:13, 13 сентября 2023Мир

Американский министр призвал США готовиться к войне с Китаем

Министр ВВС США Кендалл призвал Вашингтон готовиться к войне с КНР
Фрэнк Кендалл

Фрэнк Кендалл. Фото: Edgar Su / Reuters

Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл заявил, что американским властям следует усилить подготовку к возможному военному конфликту с КНР. Об этом он заявил в беседе с The Hill.

Кендалл призвал Вашингтон готовиться к войне с Китаем и подчеркнул, что следует сдерживать этот конфликт и готовиться к победе. По его мнению, США стоит «быть готовыми к такому виду войны, в котором они не имеют современного опыта».

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Министр добавил, что конфликт может начаться в том случае, если американский военный потенциал не позволит сдержать агрессию Китая в сторону Тайваня. Он также заверил, что Пекин укрепляет свою армию для вооруженного столкновения с Вашингтоном.

«Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана», — отметил Кендалл.

Ранее в США назвали решающий фактор в потенциальной войне с Китаем. Обозреватель Defense News Стивен Лоузи утверждал, что им станет находящаяся в разработке платформа Next Generation Air Dominance (NGAD) ВВС США.

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    Марина Совина
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