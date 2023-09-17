Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»

Умер муж Пахмутовой, автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов

Умер лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Смерть одного из самых известных советских и российских поэтов-песенников подтвердил певец Николай Басков в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Добронравову было 94 года. Причиной смерти стала болезнь.

Николай Добронравов — автор множества ставших популярными песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другие. Он был женат на композиторе Александре Пахмутовой.

В 2020 году Пахмутова и Добронравов были госпитализированы с коронавирусом. Тогда близкая знакомая их семьи рассказал, что они нормально переносили заболевание.