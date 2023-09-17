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13:12, 17 сентября 2023Россия

Начальник Морской авиации ВМФ рассказал о рекордной слежке за подлодкой США

Начальник Морской авиации ВМФ РФ рассказал о 9-часовой слежке за подлодкой США

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Начальник Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России Андрей Пахомов рассказал о рекордной слежке за подводной лодкой США. Подробности приводятся в Telegram-канале телеканала «Звезда».

По словам военного, более девяти часов российские силы сопровождали американскую субмарину, которая шла в подводном положении и не обнаружила, что за ней следят. «В марте месяце была внезапная проверка Тихоокеанского флота по указанию Верховного главнокомандующего, в процессе которой силами противолодочной авиации в назначенных районах была обнаружена американская подводная лодка. Мы, можно сказать, поставили рекорд», — рассказал Пахомов.

В июле сообщалось, что силы специальных операций Военно-морских сил США получили на вооружение мини-подлодки Dry Combat Submersible (DCS). Корпорация Lockheed Martin поставила Пентагону две мини-субмарины, при этом еще одна строится.

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    Варвара Кошечкина
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