Лукашенко оценил вероятность войны на территории Белоруссии

Лукашенко: войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность проведения военных действий на территории республики. На эту тему он высказался на патриотическом форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства, передает БЕЛТА.

«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно», —сказал белорусский лидер, добавив, что в случае необходимости вся страна станет Брестской крепостью.

Ранее в июне Лукашенко назвал причину мирной жизни белорусов. По его словам, она является результатом кропотливой работы правительственных и военных органов.