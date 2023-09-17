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17:49, 17 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко оценил вероятность войны на территории Белоруссии

Лукашенко: войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность проведения военных действий на территории республики. На эту тему он высказался на патриотическом форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства, передает БЕЛТА.

«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно», —сказал белорусский лидер, добавив, что в случае необходимости вся страна станет Брестской крепостью.

Ранее в июне Лукашенко назвал причину мирной жизни белорусов. По его словам, она является результатом кропотливой работы правительственных и военных органов.

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