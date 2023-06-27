Лукашенко назвал причину мирной жизни белорусов

Лукашенко: мирная жизнь белорусов является результатом кропотливой ежедневной работы

Мирная жизнь белорусов является результатом кропотливой работе правительственных и военных органов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения генеральских погон, сообщает ТАСС.

«Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами как люди военные хорошо знаем, что жизнь без войны — результат кропотливой ежедневной работы», — заявил он, добавив, что сегодня белорусы живут под мирным небом благодаря тому, что он сам уже «30 лет готовится к войне, несмотря на упреки в свой адрес».

Ранее Лукашенко заявил, что у Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с Запада, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения. Лукашенко также пояснил, что под возможностью противостоять имеет в виду технические возможности Белоруссии.