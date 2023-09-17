Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 17 сентября 2023Мир

В США заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

Белый дом: КНР проявляет интерес к возобновлению военного взаимодействия с США

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Китайская народная республика (КНР) проявляет интерес к возобновлению военных контактов с США. О таком выводе, сделанном после взаимодействия двух стран, заявила в ходе специального брифинга высокопоставленная представительница Белого дома, передает РИА Новости.

«КНР приостановила работу большинства каналов коммуникации по военной линии после визита (предыдущего спикера Палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году. Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них», — сказала чиновница, добавив, что американская сторона уже фиксирует ограниченные признаки того, что у Китая есть интересы в этом направлении.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главной МИД Китая Ван И. Они прошли на Мальте 16-17 сентября, обсуждаемые на встрече темы не разглашались.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    В США заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

    Францию призвали прекратить финансирование Украины

    Костомаров раскрыл подробности измены своей первой жене

    Balenciaga обругали в сети за продажу резиновых сапог за 105 тысяч рублей

    «Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

    На территории российского предприятия упал снаряд ВСУ

    В Госдуме рассказали об упущенной возможности избежать конфликта на Украине

    Рогозину подыскали новую официальную должность

    Перечислены главные сходства России и Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости