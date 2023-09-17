В США заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

Белый дом: КНР проявляет интерес к возобновлению военного взаимодействия с США

Китайская народная республика (КНР) проявляет интерес к возобновлению военных контактов с США. О таком выводе, сделанном после взаимодействия двух стран, заявила в ходе специального брифинга высокопоставленная представительница Белого дома, передает РИА Новости.

«КНР приостановила работу большинства каналов коммуникации по военной линии после визита (предыдущего спикера Палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году. Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них», — сказала чиновница, добавив, что американская сторона уже фиксирует ограниченные признаки того, что у Китая есть интересы в этом направлении.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главной МИД Китая Ван И. Они прошли на Мальте 16-17 сентября, обсуждаемые на встрече темы не разглашались.