В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 25 рейсов

В трех столичных аэропортах в ночь на понедельник, 18 сентября, задержали или отменили 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово отменили три рейса и 11 задержали. В аэропорту Шереметьево четыре самолета отправились с опозданием, а два рейса не состоялись. Во Внуково перенесли три рейса, два — отменили.

При этом информации о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. О причинах массовых сбоев в расписании воздушных судов не уточняется.

Ранее общественники предложили компенсировать путешественникам стоимость авиабилетов, которые сгорели из-за перенаправления рейсов в другие аэропорты при угрозах атак БПЛА. Инициативу передали в Госдуму и направили на отзыв в правительство.

