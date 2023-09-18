Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:22, 18 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 25 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех столичных аэропортах в ночь на понедельник, 18 сентября, задержали или отменили 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово отменили три рейса и 11 задержали. В аэропорту Шереметьево четыре самолета отправились с опозданием, а два рейса не состоялись. Во Внуково перенесли три рейса, два — отменили.

При этом информации о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. О причинах массовых сбоев в расписании воздушных судов не уточняется.

Ранее общественники предложили компенсировать путешественникам стоимость авиабилетов, которые сгорели из-за перенаправления рейсов в другие аэропорты при угрозах атак БПЛА. Инициативу передали в Госдуму и направили на отзыв в правительство.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

    Выгоду ипотеки и аренды квартиры сравнили

    Подсчитаны траты граждан на элитную недвижимость в Москве

    Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

    Кульбит автомобиля с москвичами на пляже в Териберке попал на видео

    Исследован малоизученный механизм развития рака

    Украина нашла способ повысить бюджет для боевых действий

    Германия заявила о планах передать «нежное оружие» Украине

    В российском регионе задержали иностранцев за попытку сбыть героин

    Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости