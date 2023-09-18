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15:15, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

В Ленобласти опровергли нападение медведя на грибника

В Ленобласти опровергли нападение медведя на грибника в Ломоносовском районе

Фото: Unsplash

На сайте 78.ru 17 сентября появилась новость, в которой утверждалось, что медведь насмерть загрыз грибника в Ломоносовском районе Ленинградской области. В публикации сказано, что животное отловили, а информация уточняется. В областном Комитете по животному миру опровергли сообщение о нападении.

«В минувшие выходные в ряде СМИ Ленинградской области распространялась информация, что якобы в Ломоносовском районе области погиб человек в результате нападения медведя. Сообщаем, что данная информация является фейком. Фотографии с "места происшествия" сделаны два года назад в Приморье», — сказано в посте ведомства во «ВКонтакте».

Фото медведя действительно впервые появилось в 2021 году, когда животное напало на туристов в «Ергаках». А кадры с погибшим мужчиной встречались в новости о нападении медведя в Грузии в 2022 году.

О медведе в Ленобласти написали только региональные СМИ, широкого распространения информация не получила. В соцсетях удалось найти лишь один пост о якобы погибшем в Ленобласти леснике.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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    Варвара Кошечкина
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