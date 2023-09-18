Спрогнозированы бедствия из-за одновременно жаркой и влажной погоды

Earth's Future: более частая влажная и жаркая погода приведет к наводнениям

Изменение климата в будущем поспособствует одновременно обильным осадкам и жаркой погоде, что сделает условия более влажными, чем засушливыми, и приведет к учащению таких бедствий как наводнения. К этому выводу пришли ученые Северо-Западного университета Китая, чье исследование опубликовано в журнале Earth's Future.

Известно, что одновременная жара и дожди повышают вероятность наводнений. Это происходит из-за того, что волны тепла сначала высушивают почву, снижая ее способность поглощать влагу. Последующие осадки с трудом проникают в почву, стекая по поверхности, что способствует наводнениям, оползням и неурожаям.

Специалисты использовали серию климатических моделей, чтобы спрогнозировать сложные погодные экстремальные явления к концу века, если выбросы углекислого газа продолжат расти. Оказалось, что, хотя некоторые регионы мира станут суше по мере повышения температуры, например, Южная Африка, Амазонка и некоторые части Европы, в других областях — восток США, восточная и южная Азия, Австралия и Центральная Америка — будет выпадать больше осадков.

В регионах, которые, вероятно, сильно пострадают от влажных и жарких экстремальных явлений, находится много густонаселенных территорий, уже подверженных таким бедствиям, как оползни и сели, и при этом производят большую часть мировых сельскохозяйственных культур.