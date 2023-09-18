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21:49, 18 сентября 2023Мир

Генсек ООН сравнил отношения России и США в период холодной войны и сейчас

Гутерриш: отношения России и США менее предсказуемы, чем в период холодной войны

Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сравнивая в интервью телеканалу CNN отношения между Россией и США сейчас и в период холодной войны, отметил, что в настоящее время они менее предсказуемы.

«Мы наблюдаем беспрецедентный со времен Второй мировой войны уровень раскола между сверхдержавами. Даже в холодную войну все было более предсказуемо», — заявил он.

По словам генсека международной организации, нынешняя ситуация является гораздо более серьезной, чем в прошлом веке.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предсказал, что политика официальных лиц Запада в отношении России закончится провалом из-за недооценки возможностей Москвы.

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    Марина Совина
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