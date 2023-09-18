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13:19, 18 сентября 2023Бывший СССР

Военный назвал последствие остановки поставок западного оружия ВСУ

Военный Дандыкин: без поставок Запада ВСУ выдержат две-три недели

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Прекращение поставок западных вооружений приведет к резкому ослаблению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Без пополнения запасов страна может продержаться не более двух-трех недель. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В случае прекращения поставок Украина продержится две-три недели. Почти все, что у нее есть, в том числе, боеприпасы, приходит из стран Запада. Так что прекращение поставок будет означать поражение, это все понимают. Именно по этой причине Украине стараются давать все, даже опустошая собственные резервы. Конечно, Запад сделал уже много в плане наращивания производства боеприпасов, но это все равно далеко от того, чтобы восполнить запасы, которые расходует Киев», — сказал Дандыкин.

По словам военного, почти все, что необходимо для ведения боевых действий, Украина получает от партнеров. Это не только высокотехнологичная военная техника, но и мины, ракеты, средства связи и наблюдения, продовольствие, вещевое довольствие.

«Есть мнение, что, даже если Украине будут поставлять в половину меньше от того, что приходит сейчас, Россия возьмет под контроль новые регионы», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что лительные боевые действия на Украине могут истощить ресурсы западных стран, от которых зависит Киев. Он также подчеркнул, что страна сильно зависит от внешних игроков.

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