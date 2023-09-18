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13:41, 18 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к пожизненному сроку за резню в парке

Уголовник получил пожизненный срок за резню в парке Екатеринбурга

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Екатеринбурга, лишившего жизни двух мужчин из-за удочки и разбойное нападение на девушку в городском парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный проведет первые пять лет в тюрьме, а затем будет отбывать срок в колонии особого режима. При назначении максимального наказания суд учел прошлое екатеринбуржца — он уже был судим за тяжкое преступление. Его зовут Руслан Закиров, уточняет URA.RU.

Из приговора следует, что вечером 12 июня 2022 года мужчина распивал спиртное со знакомым, после чего похитил у него удочку. Позже хозяин стал искать ее и тогда Закиров нанес ему несколько ударов ножом. Очевидцем преступления стал прохожий, на которого уголовник тоже напал и ударил два раза ножом.

После этого Закиров набросился на проходившую девушку, пытаясь отобрать у нее сумочку, но она оказала ему активное сопротивление, и он скрылся.

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    Любовь Ширижик
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