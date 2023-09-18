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15:40, 18 сентября 2023Ценности

Объяснено желание людей покупать дорогие вещи и хвастаться ими

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Руководитель операционного маркетинга сервиса «Пакет» от X5 Анна Фомичева объяснила желание людей покупать дорогие вещи и хвастаться ими. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

По словам эксперта, данное явление связано с эффектом престижного потребления. На этот феномен обратил внимание американский экономист Торстейн Веблен в конце XIX века и заметил, что повышение стоимости на товары или услуги может привести к увеличению спроса на них, а не к снижению.

«Демонстративное потребление в первую очередь относилось к предметам роскоши: дорогим часам, ювелирным украшениям, брендовой одежде, автомобилям. Однако сейчас этот экономический феномен заметно расширил области воздействия: современные люди готовы покупать "люксовые" товары даже в продуктовых магазинах», — заявила Фомичева.

При этом специалистка отметила, что многие люди, приобретая дорогие вещи, таким образом стремятся показать окружающим свой материальный статус. «Часто неуверенные в себе потребители выбирают товары "не по карману", чтобы выглядеть привлекательнее в глазах окружающих и создать видимость принадлежности к кругу успешных личностей», — пояснила собеседница издания.

Ранее аналитики коммерческого банка Morgan Stanley раскрыли причину высокого спроса на люксовые сумки, часы и ювелирные украшения в США. По данным экспертов, упомянутые вещи чаще всего приобретают молодые люди от 19 до 29 лет. Согласно переписи населения, 42 процента жителей страны в этом возрастном диапазоне проживают с родителями, в связи с чем экономят на еде и аренде жилья.

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    Мария Винар
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