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18:08, 13 декабря 2022Ценности

Раскрыта причина высокого спроса на предметы роскоши у молодежи в США

Morgan Stanley: причиной спроса на люксовые вещи в США стала экономия на жилье у молодежи

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Аналитики коммерческого банка Morgan Stanley раскрыли причину высокого спроса на люксовые сумки, часы и ювелирные украшения в США. Об этом пишет Business of Fashion.

По данным экспертов, упомянутые вещи чаще всего приобретают молодые люди от 19 до 29 лет. Согласно переписи населения, 42 процента жителей страны в этом возрастном диапазоне проживают с родителями, в связи с чем экономят на еде и аренде жилья. «Когда молодые люди не обременены повседневными нуждами, они располагают большими деньгами, которые можно направить на другие расходы», — говорится в отчете.

По данным Morgan Stanley, в 2021 году США стали самой популярной страной для покупки швейцарских часов. Кроме того, компания сообщает об увеличении продаж производителей предметов роскоши (включая бренды Cartier, Tiffany и Bulgari) в текущем году по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

В сентябре Вашингтон изменил предельные значения стоимости товаров, которые считаются предметами роскоши и запрещены к экспорту в Россию. Как стало известно изданию РБК, порог роскоши был снижен с 1000 долларов до 300 долларов за единицу товара. В то же время для автомобилей Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США установило порог в 50 тысяч долларов.

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Екатерина Ештокина
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