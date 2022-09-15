США снизили стоимость запрещенных к экспорту в Россию товаров

РБК: Минторг США запретил экспортировать в Россию предметы роскоши дороже 300 долларов

Вашингтон изменил предельные значения стоимости товаров, которые считаются предметами роскоши и запрещены к экспорту в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство торговли США.

Как стало известно изданию, данное решение обусловлено тем фактом, что предыдущие условия были слишком мягкими по сравнению с мерами, принятыми союзниками Вашингтона. Теперь порог роскоши снижен с 1000 долларов до 300 долларов за единицу товара. В то же время, для автомобилей Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США установило порог в 50 тысяч долларов.

Кроме того, США расширили список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В новый перечень, помимо прочего, вошли электронные интегральные схемы и фотокамеры, в том числе для подводной фотосъемки и камеры мгновенной печати, а также запчасти к ним.

В марте президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому на территорию России запрещается ввозить предметы роскоши. В частности, речь шла об экспорте автомобилей, брендовой одежды, люксовых часов, ювелирных украшений, элитного алкоголя и других дорогостоящих товаров.

Ранее экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине запретила Австралия. Аналогичное решение также приняли власти Великобритании и Японии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.