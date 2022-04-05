Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине. Мера коснется ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и других товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Австралия введет дальнейшие санкции против России в ответ на российское вторжение на Украину. Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом для использования или для выгоды России», — сообщили в австралийском МИД.

В санкционный список попали также табачные изделия, парфюмерная продукция, кожа, аксессуары и предметы одежды, некоторая электроника, музыкальные инструменты, предметы искусства, икра, ракообразные, трюфель и другие.

Запрет вступит в силу 7 апреля.

Аналогичное решение ранее приняли власти Великобритании и Японии.