Россиянам назвали правило для гармоничного интерьера

Эксперт по дизайну Тычино рассказала о правиле «60-30-10» для интерьера

Для создания «неперегруженного» интерьера важно использовать правило «60-30-10», рассказала изданию «БелНовости» эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино.

Специалист объяснила, что числа 60, 30 и 10 означают процентное соотношение цветов в интерьере. Она подчеркнула, что при оформлении помещения нужно сделать упор только на три цвета. Основной должен занимать большую часть (60 процентов), второй — 30, третий — 10 процентов.

Если соблюдать это правило, интерьер не будет перегружен пестрыми деталями и визуальным шумом. Комната будет выглядеть гармонично и красиво, а оформление окажется «спокойным» и лаконичным, но при этом стильным и приятным. Эксперт добавила, что при выборе цветов можно не ограничиваться тремя. В этом случае важно, чтобы остальные цвета занимали не более одного процента.

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