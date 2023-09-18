Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:58, 18 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали правило для гармоничного интерьера

Эксперт по дизайну Тычино рассказала о правиле «60-30-10» для интерьера

Фото: Michael Oxendine / Unsplash

Для создания «неперегруженного» интерьера важно использовать правило «60-30-10», рассказала изданию «БелНовости» эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино.

Специалист объяснила, что числа 60, 30 и 10 означают процентное соотношение цветов в интерьере. Она подчеркнула, что при оформлении помещения нужно сделать упор только на три цвета. Основной должен занимать большую часть (60 процентов), второй — 30, третий — 10 процентов.

Материалы по теме:
«Дорожать уже точно не будут, это потолок» Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
22 октября 2021
Печатный орган. Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Печатный орган.Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
22 марта 2018

Если соблюдать это правило, интерьер не будет перегружен пестрыми деталями и визуальным шумом. Комната будет выглядеть гармонично и красиво, а оформление окажется «спокойным» и лаконичным, но при этом стильным и приятным. Эксперт добавила, что при выборе цветов можно не ограничиваться тремя. В этом случае важно, чтобы остальные цвета занимали не более одного процента.

Ранее россияне рассказали, кто чаще всего инициирует ремонт в семьях. По словам 63 процентов россиян, эту роль играют женщины, 37 указали на мужчин. Оплачивается обновление квартиры при этом чаще всего из семейного бюджета (57 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

    Собянин отправил правительство Москвы в отставку

    Российские власти опровергли проблемы с дронами из-за Китая

    Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В США оценили возможность отступления России

    Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

    Сухопутные войска Китая представили свой первый ударный дрон

    Заслуженная артистка России обжаловала свой арест по делу о наркотиках

    Популярная российская блогерша отказалась считать свою работу настоящей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости