Россиянин делал закладки с грудным ребенком и был задержан

В Калининграде полиция задержала мужчину, делавшего закладки с грудным ребенком

В Калининграде полиция задержала мужчину, который делал закладки вместе с сожительницей и ее девятимесячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Силовики обратили внимание на пару, так как у них были заметные признаки опьянения, они нервничали и вели себя подозрительно. При виде полицейских женщина выронила из руки пустой шприц, а ее сожитель закинул под стоявшую рядом машину несколько пакетиков, которые были изъяты. В пакетиках было 96 свертков с «солью» общим весом более 18 граммов.

По версии следствия, мужчина приобрел запрещенные вещества в теневом сегменте интернета и хотел спрятать их в тайниках. После задержания пару направили на медицинское освидетельствование, подтвердившее, что они находятся в состоянии наркотического опьянения. Ребенка передали медикам, сейчас мальчик находится в детской областной больнице.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье 6.9 («Потребление наркотических средств без назначения врача») КоАП РФ. Также ее могут привлечь к ответственности по статье 5.35 («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ. Против ранее неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ и отправили под стражу.

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