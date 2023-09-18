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16:08, 18 сентября 2023Наука и техника

Сухопутные войска Китая представили свой первый ударный дрон

China Daily: сухопутные войска Китая представили свой первый ударный дрон KVD002

Фото: Kuang Linhua / China Daily

Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов в городе Тяньцзин представили свой первый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KVD002. Об этом пишет газета China Daily.

Отмечается, что аппарат несет две ракеты класса «воздух-поверхность» AR-1 и разведывательное оборудование. Беспилотник предназначен для выполнения разведывательных задач и нанесения высокоточных ударов по укреплениям, бронетехнике и средствам противовоздушной обороны противника.

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Разработчик БПЛА не раскрывается, но в публикации предположили, что дрон создан на базе аппарата Caihong-4 (CH-4). Этот БПЛА разработали специалисты Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

CH-4 может находиться в воздухе до 30 часов и развивать скорость до 230 километров в час. Беспилотник способен нести до 350 килограммов полезной нагрузки, включая бомбы, ракеты, радары и камеры.

В ноябре 2022 года на выставке Airshow China показали новейший китайский беспилотник Wing Long 3. Аппарат может находиться в воздухе 40 часов, а дальность полета дрона составляет 10 тысяч километров. Беспилотник нес ракету класса «воздух-воздух» PL-10L с инфракрасной головкой самонаведения.

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    Даниил Иринин
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