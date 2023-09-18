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13:41, 18 сентября 2023Из жизни

Невнимательность работника заправки принесла мужчине 56 миллионов рублей

В США мужчина выиграл в лотерею благодаря продавцу, продавшему ему другой билет

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Житель США сорвал джекпот в лотерею благодаря невнимательности продавца. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Мужчина из города Аппер-Мальборо, штат Мэриленд, регулярно играет в лотерею. Однажды он зашел на заправку купить несколько билетов Cash4Life. Однако работник магазина по ошибке продал ему билет другой лотереи. Продавец не смог отменить покупку, и покупатель вернулся домой с билетом лотереи Multi-Match.

Спустя несколько дней американец решил проверить результаты розыгрыша через мобильное приложение. Там он увидел сообщение с предложением принести билет в офис лотереи, чтобы получить денежный приз. Мужчина не поверил, что стал победителем розыгрыша, и вечером того же дня зашел в магазин, чтобы в этом удостовериться. Американец отсканировал лотерейный билет и обнаружил, что выиграл 580 тысяч долларов (55,9 миллиона рублей).

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Мужчина сразу поделился радостной новостью с женой. Она сперва не поверила, но, когда убедилась, что муж выиграл, не могла заснуть всю ночь, размышляя на что лучше потратить деньги. Американка заявила, что счастливчик заслуживает выигранный приз. «Он трудолюбивый человек, хороший муж и хороший отец», — утверждает она.

Супруги рассказали, что планируют потратить сумму на погашение кредита на обучение одного из детей, оплатить счета и открыть семейный бизнес в области здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 77-летний житель США сорвал многомиллионный куш и купил на выигрыш цветы для жены и арбуз. Победитель рассказал, что планирует пожертвовать часть призовых денег на благотворительность.

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    Алиса Удовик
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