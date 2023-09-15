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15:11, 15 сентября 2023Из жизни

Пенсионер сорвал многомиллионный джекпот и купил на выигрыш арбуз и букет жене

В США пенсионер сорвал куш в 240 миллионов рублей и купил на выигрыш арбуз

Фото: Dagmara Dombrovska / Unsplash

77-летний житель США сорвал многомиллионный куш и купил на выигрыш цветы для жены и арбуз. Об этом сообщает Colorado Lottery.

Пенсионер Вальдемар «Бад» Таш из муниципалитета Монтроуз, штат Колорадо, сорвал джекпот в лотерею Colorado Lotto+, когда путешествовал по дикой местности со своей собакой. Вернувшись домой, он обнаружил, что выиграл более пяти миллионов долларов (480,7 миллиона рублей). Сперва мужчина не поверил в произошедшее, однако позже убедился, что стал обладателем целого состояния.

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Вальдемар решил получить деньги в виде единовременной выплаты. Его выигрыш составил 2,5 миллиона долларов (240,2 миллиона рублей). Первым делом на полученную сумму он купил арбуз, а также букет для жены Бонни. «Обычно он не дарит мне цветы, так что это было очень мило», — признается женщина.

Победитель рассказал, что планирует пожертвовать часть призовых денег на благотворительность. Он также думает пополнить свою коллекцию старинных автомобилей. Помимо этого, Вальдемар собирается обратиться к специалисту по финансовому планированию и банкиру, чтобы грамотно инвестировать деньги. Мужчина добавил, что в ближайшее время Бонни предстоит перенести несколько операций. Он отметил, что теперь сможет помогать жене по хозяйству, пока она будет восстанавливаться после хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник почты сорвал джекпот в лотерею благодаря тому, что спас потерявшегося котенка. Мужчина назвал животное Пичес и оставил жить у себя дома.

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    Алиса Удовик
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