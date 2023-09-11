Почтальон спас котенка и разбогател

Почтальон в США купил лотерейный билет после спасения котенка и разбогател

Сотрудник почты в американском городе Такома, штат Вашингтон, сорвал джекпот в лотерею благодаря тому, что спас потерявшегося котенка. Об этом сообщает UPI.

Почтальон Джозеф Вальдхерр разносил почту и услышал мяуканье котенка. Мужчина осмотрелся, но не смог найти животное. На следующий день он снова услышал мяуканье на том же месте и обнаружил, что котенок застрял в узкой щели около одного из домов. Американец помог животному выбраться и посадил в карман своей толстовки, где тот проспал оставшуюся часть смены.

После спасения котенка Вальдхерр почувствовал, что ему должно повезти. Он пошел в магазин и купил лотерейный билет. Спустя пару дней мужчина вместе с женой проверил результат розыгрыша и обнаружил, что сорвал джекпот и разбогател на 717,5 тысячи долларов (69,4 миллиона рублей).

Американец заявил, что обязан победой уличному котенку, которого назвал Пичес и оставил жить у себя дома. Мужчина планирует использовать выигрыш, чтобы помочь родителям с пенсией и сделать пожертвования в благотворительные организации. «У нас с женой есть все, что нам нужно. Мы просто хотим помочь другим», — сказал счастливчик.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл в лотерею благодаря неожиданной находке. Он обнаружил в кармане деньги, о которых не помнил, и решил испытать удачу.