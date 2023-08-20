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11:43, 20 августа 2023Из жизни

Неожиданная находка принесла мужчине крупный выигрыш в лотерею

Житель США неожиданно нашел в кармане 20 долларов и выиграл 100 тысяч в лотерею

Фото: Mathieu Turle / Unsplash

Житель США выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей) благодаря неожиданной находке. Об этом сообщает North Carolina Education Lottery.

Ставший обладателем крупного приза Томас Пресли из города Голдсборо, штат Северная Каролина, рассказал, что не собирался играть в лотерею, однако все же решил испытать удачу, найдя в кармане 20 долларов, о которых он не помнил.

Мужчина купил билет моментального розыгрыша 100X The Cash в местном супермаркете и, когда стер защитный слой, понял, что случайная находка принесла ему выигрыш в 100 тысяч долларов. Американец рассказал, что иногда путается в числах, и сначала не поверил в свою удачу. Только после перепроверки билета он понял, что действительно выиграл.

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«Первым делом я позвонил жене. Она в это не поверила, и я отправил ей фотографию билета», — поделился воспоминаниями Пресли.

Окончательная сумма, полученная счастливчиком после вычета всех налогов, составила 71,2 тысячи долларов (около 6,7 миллиона рублей). Мужчина рассказал, что пустит часть денег на ремонт дома, а оставшееся потратит на образование дочери.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею благодаря походу семьи в туалет. Мужчина купил несколько лотерейных билетов, пока ждал родных у магазина.

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    Никита Савин
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