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12:23, 18 сентября 2023Среда обитания

Взрыв многоэтажек в Турции попал на видео

«Анадолу»: в Турции снесли девять пострадавших от землетрясений многоэтажек

В турецком городе Малатья, который пострадал от землетрясений в феврале, разом снесли девять 15-этажных домов. Снос произвели при помощи взрывного метода. Разрушение зданий попало на видео, передает агентство «Анадолу».

Для работы власти города использовали 1660 килограммов взрывчатки. После разрушения зданий в районе образовались большие облака пыли.

В общей сложности из-за землетрясений в Малатье снесли шесть тысяч зданий. При этом серьезные повреждения получили 36 тысяч домов.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в провинции Малатья 25 февраля. Очаг залегал на глубине семи километров. В тот же день появились сообщения и о землетрясении Аксарае — магнитуду оценили в 5,3.

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    Нина Ташевская
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