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14:18, 18 сентября 2023Силовые структуры

Нетрезвая россиянка ударила шестимесячную дочь головой об стол

В Татарстане возбудили дело против женщины, ударившей младенца головой об стол

Фото: Lunopark / Shutterstock / Fotodom

В Татарстане привлекут к ответственности 26-летнюю жительницу Набережных Челнов, которая ударила шестимесячную дочь головой об стол. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего») УК РФ. Женщину задержали.

По данным Telegram-канала «Набережные Челны Life», женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила младенца и оставила его в тяжелом состоянии без помощи. Врачей вызвал вернувшийся с работы муж. В настоящее время ребенок находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).

Ход расследования в ведомстве взяли на особый контроль.

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    Илона Палей
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