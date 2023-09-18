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15:30, 18 сентября 2023Среда обитания

Стало известно о наследстве звезды сериала «Солдаты»

Teleprogramma.pro: актер Вячеслав Гришечкин владел квартирой в Москве и дачей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Вячеслав Гришечкин, которого не стало 15 сентября, владел квартирой в Москве, дачей в Подмосковье и скромной машиной. О наследстве звезды сериала «Солдаты» стало известно порталу Teleprogramma.pro.

Уточняется, что жилье артиста расположено в одном из спальных районов столицы. Все имущество Гришечкина должно перейти его единственной дочери Ольге. Сейчас наследнице актера 30 лет, она получила педагогическое образование, руководит международной компанией и живет в Москве. При этом пока неизвестно, будет ли кто-то еще из родственников Гришечкина претендовать на наследство.

Вячеслава Гришечкина не стало 15 сентября в московской больнице, ему был 61 год. Последние восемь дней жизни артист провел в реанимации из-за проблем с сердцем. Однако до этого он был принудительно отправлен в частный реабилитационный центр — причиной была алкогольная зависимость. Из частной лечебницы его перевели в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц, где врачи боролись за его жизнь.

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    Нина Ташевская
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