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07:31, 18 сентября 2023Путешествия

Российская тревел-блогерша сравнила Петербург с Парижем

Блогерша «Дзена» заявила, что и в Петербурге, и в Париже есть потрясающие крыши

Фото: Ant Rozetsky / Unsplash

Российская тревел-блогерша сравнила Петербург и Париж и назвала семь особенностей, которые встречаются в обоих городах. Своими мыслями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что и в российском городе, и в столице Франции есть потрясающие крыши, на которых проводятся экскурсии для туристов. Кроме того, по ее мнению, в обоих городах выделяются красивые переходы метрополитенов.

«Само метро, его качество, скорость и удобство пока что оценивать не берусь — много нюансов и расхождений. А вот внешне и то, и другое выглядят очень приятно, никаких бичей и алкашей, о чем часто пишут в интернете», — порадовалась блогерша.

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Среди других общих черт Санкт-Петербурга и Парижа россиянка назвала большое количество туристов в любое время года, красивый центр города и страшные обшарпанные дворы, разрисованные фасады зданий, отсутствие чистоты, несмотря на частую уборку улиц, а также высокие цены как для гостей, так и для местных.

«К сожалению, Питер тоже стал дорогим, что считаю необоснованным. Не потому, что я не считаю его достойным дороговизны, а потому что в России не такие высокие зарплаты. Отдых там сейчас тоже стал уделом для богатых, а хотелось бы, чтобы у всех россиян была такая возможность», — огорчилась путешественница.

Ранее тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, которую поразили три привычки россиян. Одна из местных особенностей, вызвавшая недоумение у иностранки, — любовь россиян к выращиванию на подоконниках зелени и растений.

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    Марина Черняк
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