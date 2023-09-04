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07:35, 4 сентября 2023Путешествия

Туристку из Германии поразили три привычки россиян

Туристку из Германии удивила привычка россиян ходить дома босиком

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, которую поразили три привычки россиян. Впечатлениями туристки из Германии она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Во-первых, немку по имени Мари удивила привычка россиян ходить дома босиком. По словам блогерши, в Германии люди в гостях не разуваются и переступают порог в обуви, «не стесняясь и не робея».

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Вторая местная особенность, которая вызвала недоумение у немки, — любовь россиян к выращиванию на подоконниках зелени и растений. «"Это что, съедобные растения? Зачем ты их выращиваешь, если можно просто купить?" — знак вопроса буквально застыл на лице Мари. Я ей объяснила, что у нас в России девушки в принципе любят заниматься садоводством, выращивают цветы хоть в саду, хоть в огороде на грядке, хоть на окне — у кого что есть. Это такое у нас хобби», — пояснила автор публикации.

Третья привычка россиян, которая шокировала иностранку, — не экономить воду. «Когда я включила воду замочить часть посуды от лазаньи и ушла на пару минут, а струя горячей воды бежала без остановки, немка выпучили глаза на меня: "Оказывается, что это не миф про россиян, а правда! Вы совсем не экономите воду!" — восклицала Мари», — написала блогерша.

Ранее российский турист побывал в Германии и рассказал о странных и негигиеничных привычках местных жителей. По словам путешественника, немцы проветривают плохо пахнущую грязную одежду вместо того, чтобы стирать ее. Как отметил автор, люди могут так делать несколько дней подряд для экономии воды и стирального порошка.

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    Марина Черняк
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