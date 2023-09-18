Вор в Таиланде обокрал виллу с находящимися внутри россиянами за 10 минут

The Phuket News: семью россиян обокрали на вилле на Пхукете за 10 минут

Вор проник на виллу семьи россиян на тайском острове Пхукет и вынес оттуда документы, вещи и наличные на сумму более 50 тысяч бат (около 135 тысяч рублей). Об этом пишет местное издание The Phuket News.

По данным источника, кража произошла в районе Чалонг на популярном курорте Азии. Россиянин Илья П. сообщил в полицию о незаконном проникновении на виллу 14 сентября. По его словам, злоумышленник в течение 10 минут обыскивал дом, несмотря на то что его жильцы находились внутри.

Уточняется, что вор забрал паспорт и водительское удостоверение россиянина, два кошелька, ключи от мотоцикла, золотое кольцо и 33,7 тысячи бат (около 91 тысячи рублей) наличными.

Илья П. в беседе с журналистами издания признался, что он беспокоится о безопасности жены и детей и думает переехать в другое жилье.

Известно, что подозреваемый — мужчина азиатской внешности. По предварительным данным, он может быть гражданином Мьянмы, а не Таиланда.

Ранее сообщалось, что вооруженный житель Таиланда запер россиянку в номере отеля и попался полиции. По предварительным данным, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков. В номере также был найден пистолет.