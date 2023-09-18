Advance: ФРГ отнимает у Польши источник рабочей силы в лице беженцев с Украины

Союзник по НАТО Германия захотела отнять у Польши ценный ресурс. По мнению хорватской газеты Advance, этим ресурсом является рабочая сила в лице беженцев с Украины, которую ФРГ переманивает к себе.

По словам автора статьи, в прошлый раз, когда в Германии наблюдался дефицит рабочей силы, правительство во главе с экс-канцлером Ангелой Меркель придумало ввозить мигрантов из бедных стран под эгидой «высоконравственной заботы» о людях со стороны экономически развитого государства. Тогда ФРГ принимала иностранцев из бедных стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Теперь — украинцев.

По данным издания, с начала конфликта на Украине большая часть бежавших из страны граждан осела в Польше, но на текущий момент основная часть беженцев находится в ФРГ. «Они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие государственные преимущества», — указано в материале, с уточнением, что Польшу такое положение дел не слишком устраивает.

Автор статьи связывает потребность немецких властей в привлечении рабочей силы в страну с тем, что канцлер Олаф Шольц продолжает расширять военную помощь Киеву, отправляя больше оружия и еще сильнее затягивая конфликт. «Немецкий "экономический локомотив" помчится дальше и еще быстрее, и Берлин заинтересован именно в этом», — подчеркивает Advance.

Ранее сенатор от Крыма Цеков назвал канцлера ФРГ Шольца неблагодарным и необъективным человеком, в частности из-за его оценки украинских событий. По его мнению, Шольц демонстрирует необъяснимую нелюбовь к России.