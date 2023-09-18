Поступок нетерпеливого пассажира самолета вызвал споры среди пользователей сети

Нетерпеливый пассажир побежал к выходу из самолета и насмешил пользователей сети

Нетерпеливый пассажир самолета побежал к выходу сразу после посадки и насмешил пользователей сети. Видеоролик с его участием стал вирусным, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что путешественник встал с места, как только экипаж отключил табло «Пристегните ремни». Он стал пробираться через попутчиков, которые доставали сумки с верхних полок, и вскоре оказался у выхода. Впереди него стояли еще несколько человек.

Поступок мужчины вызвал споры среди пользователей сети. Некоторые осудили его поведение, отметив, что это неэтично по отношению к другим путешественникам. «Если ты не опаздываешь на стыковочный рейс, это просто неуместно», «Если бы я сидел у прохода, встал бы и перегородил вам путь», «Вернись на свое место», — писали юзеры.

Но были и те, кто поддержал находчивого пассажира. «Почему вы так беситесь? Я не вижу проблемы», «На него злятся те люди, которым надо 78 дней, чтобы достать свои вещи и покинуть самолет», «Он уже приготовил свои вещи и встал, как только они приземлились», — ответили подписчики.

Ранее опытные путешественники раскритиковали пассажиров, которые кладут куртки на багажные полки в самолете. Блогеры Мэтт и Хиллари сняли на видео, как пассажиры лайнера оставили верхнюю одежду на полке над креслами перед взлетом. В комментариях пользователи стали активно обсуждать тему этикета в самолете и разделились во мнениях.