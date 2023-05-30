Опытные туристы раскритиковали пассажиров за одну ошибку и вызвали споры в сети

Путешественники раскритиковали пассажиров самолета, оставляющих куртки на багажных полках

Опытные путешественники раскритиковали пассажиров, которые кладут куртки на багажные полки в самолете. Своим мнением они поделились в сети и вызвали споры среди пользователей, сообщает Daily Mail.

Блогеры Мэтт (Matt) и Хиллари (Hillary) сняли на видео, как пассажиры лайнера оставили верхнюю одежду на полке над креслами перед взлетом. Голос за кадром объяснил, что из-за этого многим может не хватить места для размещения сумок. Туристы добавили, что куртки и пальто необходимо хранить на коленях либо вешать на крючки, если такие имеются в салоне.

«Не будьте людьми, которые заполняют все верхние полки своими куртками. Это просто пустая трата места», — заключил Мэтт.

В комментариях юзеры стали активно обсуждать тему этикета в самолете и разделились во мнениях. Многие встали на сторону авторов видео, заметив, что верхнюю одежду можно расположить на полках только в том случае, если все пассажиры сели на свои места и им хватило пространства для сумок.

Другие пользователи, напротив, не согласились с этим мнением, сославшись на неудобство в полете. «Учитывая, что члены экипажа просят положить куртку наверх, нет смысла не делать этого», «Несколько раз я пытался оставить одежду на коленях, а бортпроводник убирал ее в багажное отделение», — рассказали комментаторы.

Ранее эксперт по этикету Жаклин Уитмор заявила, что считает главным недостатком большинства путешественников отсутствие здравого смысла во время перелетов на самолете. По ее словам, некоторые пассажиры «забывают брать с собой манеры», когда отправляются в поездку.