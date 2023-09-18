Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 18 сентября 2023Россия

Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

Школьникам на «Разговорах о важном» предложат выбрать «сказочного президента»

Фото: Антон Уницын / РИА Новости

Школьникам в России на одном из сентябрьских уроков «Разговоров о важном», который приурочен к юбилею ЦИКа, предложат выбрать президента. Это следует из материалов на сайте курса.

Занятие, где ученики выберут «сказочного президента», пройдет среди школьников первых и вторых классов 25 сентября. Чтобы объяснить детям, как проходят выборы президента, им предложат принять участие в них. Преподаватели должны позитивно высказаться о российской избирательной системе, говорится в сценарии к занятию.

Кандидатами на выборах выступят Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни-Пух — у каждого из персонажей есть собственная предвыборная программа.

Изображение: «Разговоры о важном»

Золушка является единственным положительным персонажем в выборах — она предлагает сделать жизнь избирателей лучше совместными усилиями и говорит о важности семьи. В свою очередь, Лиса Алиса обещает построить город с игровыми автоматами, которые приумножат капитал жителей, а Винни-Пух — дать горшок с медом и воздушный шар каждому избирателю.

Кандидат в президенты Карабас-Барабас в своем предвыборном заявлении говорит: «Жизнь — это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы свое место, свое назначение. Я организую вам большую сцену и хорошую зарплату».

Еженедельные «Разговоры о важном» проходят в российских школах по понедельникам с 5 сентября 2022 года. Эти патриотические уроки обязательны для посещения, несмотря на то, что относятся к внеурочной деятельности учеников 1-11 классов.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

    В США заявили о «гражданской войне» внутри конгресса

    Выгоду ипотеки и аренды квартиры сравнили

    Подсчитаны траты граждан на элитную недвижимость в Москве

    Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

    Кульбит автомобиля с москвичами на пляже в Териберке попал на видео

    Исследован малоизученный механизм развития рака

    Украина нашла способ повысить бюджет для боевых действий

    В российском регионе задержали иностранцев за попытку сбыть героин

    Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости