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12:18, 18 сентября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Кадыровым

Песков заявил, что 17 сентября Путин не встречался с Кадыровым

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В воскресенье, 17 сентября, президент России Владимир Путин не встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля сообщил, что у него нет информации о том, посещал ли Кадыров в этот день Москву.

Говоря о здоровье главы Чечни, Песков подчеркнул, что оно не является вопросом администрации президента и Кремль не может давать справок на этот счет.

Ранее в сети начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Их первоисточником стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, заявивший о тяжелом состоянии Кадырова. В ответ на это глава Чечни опубликовал видео с прогулки, опровергнув появившуюся информацию.

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    Константин Лысяков
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