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13:05, 18 сентября 2023Путешествия

19-летнюю туристку накачали веселящим газом и изнасиловали на курорте Европы

19-летнюю британскую туристку накачали веселящим газом и изнасиловали в Греции

Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

19-летнюю туристку из Великобритании накачали веселящим газом и изнасиловали во время отдыха на греческом острове Закинф. Подробностями истории поделилось местное издание Iefimerida.

Инцидент произошел в отеле европейского курорта Лаганас 15 сентября. По словам британки, мужчина дал ей подышать веселящим газом, после чего у нее закружилась голова. Туристка рассказала, что злоумышленник воспользовался ее состоянием и изнасиловал ее.

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Пострадавшая написала заявление в полицию. Вскоре стражи правопорядка задержали 37-летнего подозреваемого, доставили его в участок и возбудили дело. По данным источника, дома у мужчины обнаружили пистолет и две ампулы веселящего газа.

Ранее хозяин дома на платформе для бронирования Airbnb дважды изнасиловал туристку и угодил в тюрьму на шесть с половиной лет. Сам он отрицает вину и заявляет, что секс произошел по обоюдному согласию.

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    Марина Черняк
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