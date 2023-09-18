19-летнюю туристку накачали веселящим газом и изнасиловали на курорте Европы

19-летнюю британскую туристку накачали веселящим газом и изнасиловали в Греции

19-летнюю туристку из Великобритании накачали веселящим газом и изнасиловали во время отдыха на греческом острове Закинф. Подробностями истории поделилось местное издание Iefimerida.

Инцидент произошел в отеле европейского курорта Лаганас 15 сентября. По словам британки, мужчина дал ей подышать веселящим газом, после чего у нее закружилась голова. Туристка рассказала, что злоумышленник воспользовался ее состоянием и изнасиловал ее.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Вскоре стражи правопорядка задержали 37-летнего подозреваемого, доставили его в участок и возбудили дело. По данным источника, дома у мужчины обнаружили пистолет и две ампулы веселящего газа.

Ранее хозяин дома на платформе для бронирования Airbnb дважды изнасиловал туристку и угодил в тюрьму на шесть с половиной лет. Сам он отрицает вину и заявляет, что секс произошел по обоюдному согласию.